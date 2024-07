Ripa di Pretola, ultima chiusura per riaprire definitivamente la strada dal 1° settembre

“Dopo la chiusura di maggio e la riapertura con il senso unico alternato sulla strada Ponte Valleceppi-Pretola chiedo ai cittadini di Pretola e a tutti coloro che lavorano lì e che percorrono questo tratto di strada, un ultimo sforzo per portare a termine la fase finale dei lavori”. Questo l’appello dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini.

“Dobbiamo procedere con il ripristino del manto stradale – spiega Zuccherini – per riaprire definitivamente il 1 settembre senza più semafori né sensi unici alternati ma con un doppio senso come prima dei lavori e una scarpata messa in totale sicurezza”.

Siamo alle battute finali con i lavori per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della ripa di Pretola, finanziati per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica).

In attesa dell’ordinanza che verrà emanata dalla polizia locale nei prossimi giorni, l’assessore Zuccherini ha voluto anticipare la notizia ai cittadini e comunicare l’ultima chiusura al transito prevista di soli 11 giorni (dal 19 al 30 agosto).

Con la riapertura delle scuole, la strada Ponte Valleceppi-Pretola sarà finalmente a doppio senso. “Ringrazio tutti i concittadini per la pazienza e la comprensione avuta in queste fasi finali – conclude l’assessore Zuccherini – sarà mia cura effettuare un sopralluogo nei prossimi giorni e verificare personalmente le fasi finali di un progetto che mette in sicurezza tutto un paese e le sue attività commerciali”.