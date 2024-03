Rinnovato il consiglio direttivo Anc gruppo MAVN - Tuttoggi.info

L’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo MAVM Car. Giuseppe Briganti di Marsciano ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo

L’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo MAVM Car. Giuseppe Briganti di Marsciano ha rinnovato nel mese di gennaio – in virtù dell’ufficialità arrivata dalla Presidenza Nazionale – il proprio Consiglio Direttivo. La nomina di Presidente è ricaduta sul Maresciallo Aiutante S. UPS Marco Montagnoli, Vice Presidente MdL il V. Brig. Vanni Tomassi; a completare il direttivo i consiglieri Ten. Giuseppe Millucci, Ten. Alderico Leschi, Lgt. Angelo Pettinari, App. Sc. Q.S. Germano Mariottini, Cav. App. SC. Gianclaudio Tufo, Car. Aus. Mauro Donati e Car. Aus. Alessandro Facchini. Segretario e Tesoriere è stato infine nominato il Car. Aus. Edgardo Artegiani. L’ANC Gruppo Media Valle del Tevere svolge fin dal suo anno di fondazione datata 1967 un ruolo determinante di ausilio e supporto per la comunità del comprensorio, prodigandosi in prima linea nei servizi di territorialità del Comune di Marsciano.

