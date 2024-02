Rimonta Ducato Futsal ad Orvieto. Doppietta per Trapasso - Tuttoggi.info

Il recupero della quinta di ritorno porta tre punti pesantissimi alla Ducato Futsal nella trasferta infrasettimanale di Orvieto

Il recupero della quinta di ritorno porta tre punti pesantissimi alla Ducato Futsal. Nella trasferta infrasettimanale di Orvieto, Rosi e compagni sono bravi a mettersi alle spalle dubbi ed incertezze di un primo tempo nervoso e sfortunato, e ribaltano la situazione, tornando ad un successo fuori casa che mancava, addirittura, dalla seconda di campionato a Montegabbione. Parte malissimo la squadra spoletina, con una carambola tra Rosi e Secco, nei pressi della porta di Bonelli, che genera un’autorete di quelle da dimenticare presto. La reazione è timidissima e bisogna arrivare quasi alla fine del tempo per vedere qualcosa di buono, ma i legni dicono di no prima a Del Gallo e poi a Trapasso. Nella ripresa torna in campo un’altra Ducato Futsal, anche se, dopo una puntata di Rosi neutralizzata dal portiere in due tempi, ci vuole Bonelli a chiudere la porta ad un 2-0 che avrebbe chiuso il match. La squadra di De Moraes sembra anche più fresca: dopo un contropiede che porta al tiro di Tacchilei e respinta del portiere, arriva il pareggio, con un bel calcio di Trapasso che vale l’1-1. Il gol dà ulteriori sicurezze agli spoletini, che spingono per fare caccia grossa. Del Gallo calcia di un soffio sopra la traversa una buona opportunità; preludio al gol di Trapasso, ottimamente servito da Oranelli. Grande soddisfazione per gli ospiti, che dovranno comunque mettere da parte ogni stanchezza, visto che sabato dovranno giocare a Città di Castello, nell’ennesimo scontro diretto. La classifica dice che ci sono cinque squadre in un punto e che tutto può succedere.

Orvieto: Cerchecci, Lipparoni, Seghetta, Menichelli, Frosinini, Coppola, Ishitsuka, Souihi, Angelozzi, Bove, Mari, Laezza. All. Baffo

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Vasilache, Secco, Oranelli, Laurenti, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Maurelli, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Colopi di Perugia e Ministrini di Foligno

Primo tempo (1-0): 10’ autorete

Secondo tempo (1-2): 14’e 20’ Trapasso