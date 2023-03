Rilascio passaporto, sabato ad Orvieto open day senza prenotazione

Rilascio passaporto ad Orvieto sabato primo aprile senza alcuna prenotazione: gli orari di apertura del commissariato

Open day per il rilascio (o rinnovo) del passaporto ad Orvieto. L’iniziativa annunciata dalla questura di Terni è per sabato 1 aprile dalle ore 9 alle 17 al commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto.

In tale giorno e in quegli orari sarà dunque possibile accedere, senza alcuna prenotazione, al commissariato di polizia di Orvieto per ottenere il rilascio di un nuovo passaporto.