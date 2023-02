Riforma del Catasto, la Lega si oppone: il punto sui possibili sviluppi - Tuttoggi

I possibili interventi del Governo sul Catasto

Nonostante la posizione piuttosto radicale di cui sopra, non sono da escludere alcuni interventi futuri; sempre Gusmeroli, a riguardo, ha spiegato che c’è “la possibilità di individuare le cosiddette case fantasma così come quella di rivalutare tramite le microzone quelle accatastate in una categoria inferiore pur sorgendo in zone di pregio”. Il presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera ha poi sottolineato come siano state già presentate due mozioni, alla Camera e al Senato, per “fare tutto il possibile” affinché il Governo si attivi per contrastare le direttive europee – sebbene ancora in fase di definizione – riguardanti il futuro efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano.

Cos’è il catasto e perché è (così) importante

Il Catasto è un archivio pubblico, all’interno del quale vengono registrati i dati – rilevati sistematicamente – relativi al patrimonio dei beni immobili (terreni e fabbricati). Il database catastale è consultabile liberamente, da professionisti e privati cittadini, tramite apposite procedure di visura che possono essere implementate rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate; in alternativa, la visura catastale può essere richiesta anche direttamente online, inoltrando domanda ad un portale specializzato come Ivisura.it.

Ma perché il Catasto è così importante? I motivi sono diversi. In primo luogo, raccoglie una enorme mole di dati destinati ad un utilizzo pratico e concreto, in ambito civile, fiscale, tributario e giuridico. Nel Catasto immobili, ad esempio, confluiscono tutte le informazioni salienti relative ad un fabbricato, dalla planimetria alla destinazione d’uso fino alla rendita catastale, un parametro ancora oggi utilizzato per quantificare determinati oneri fiscali. Tale valore viene a sua volta calcolato sulla base di una serie di parametri tecnici, anch’essi reperibili all’interno degli archivi del catasto tramite visura.

Dal punto di vista strettamente pratico, l’estrapolazione dei dati catastali si rende necessaria in numerosi frangenti; basti pensare, per esempio, ad una compravendita immobiliare (di un terreno o un fabbricato) o una successione ereditaria. Tramite visura al Catasto, infatti, è possibile appurare la veridicità delle informazioni fornite dal venditore di un immobile oppure accertarsi della conformità giudiziaria di un bene prima di comprarlo (o venderlo). I riscontri catastali risultano di grande importanza anche nell’ambito di interventi di ristrutturazione, tanto per la possibilità di estrarre i rilievi planimetrici (una rappresentazione in scala della pianta del fabbricato, recante la suddivisione interna dei volumi) quanto per le necessarie verifiche di conformità.