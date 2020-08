Rientro a scuola, a Terni nuove regole per il trasporto degli studenti - Tuttoggi

Rientro a scuola

La direzione Mobilità e Trasporti ha concordato insieme ai Servizi educativi e agli Istituti scolastici una nuova modalità di registrazione per la fruizione del servizio del trasporto scolastico per l’anno 2020-2021.

Linee guida Miur

A seguito dell’emanazione delle linee guida per il trasporto scolastico di cui all’allegato 16 del DPCM 08/08/2020, c’è la necessità di predisporre particolari misure organizzative a tutela della sicurezza degli studenti. La registrazione, obbligatoria, diventa lo strumento necessario per stimare il numero degli studenti interessati al servizio, in relazione alle risorse disponibili e in ragione del fatto che le misure precauzionali anti Covid riducono la capienza dei mezzi di trasporto.

Come registrarsi

Le famiglie degli studenti interessati possono registrarsi a partire dalle ore 12.00 di oggi, 27 agosto al giorno 4 settembre secondo le modalità di registrazione concordate e contenute all’indirizzo https://www.cmtbus.com del sito della Cooperativa Mobilità e Trasporti CMT. Ai fini organizzativi è opportuno quindi valutare il numero delle registrazioni delle famiglie, in considerazione dei costi da sostenere in rapporto alle risorse di bilancio disponibili. La registrazione non è condizione automatica del diritto di erogazione del servizio di trasporto. La stessa, infatti, sarà seguita da una ulteriore comunicazione della CMT che sta predisponendo tutti i servizi integrativi imposti dalla normativa, come i doppi turni o l’aumento di corse e/o mezzi, servizi la cui erogazione resta da valutare in base alle risorse economiche disponibili.