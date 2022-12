Ricostruzione post sisma, scadenza domande al 31 dicembre. In arrivo nuovo pacchetto di ordinanze - Tuttoggi

La piccola proroga decisa nei giorni scorsi nasce dalla necessità di agevolare quella parte di cittadini, beneficiari di CAS o SAE, che ancora non è riuscita a presentare il progetto. Si tratta di poco meno di 800 famiglie sui circa 3.700 nuclei familiari assistiti (nella quattro regioni coinvolte, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio) che a ottobre non avevano ancora presentato la richiesta di contributo pur non avendo impedimenti oggettivi.

La Cabina di coordinamento sisma (presieduta dal commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini – nella foto), quindi, si riunirà il prossimo 30 dicembre anche per esaminare una serie di importanti provvedimenti, tra cui il nuovo pacchetto di Ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per una serie di interventi di ricostruzione pubblica particolarmente complessi, e per approvare il nuovo elenco degli interventi sugli edifici di culto.