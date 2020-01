Ricostruzione ospedale Norcia, ecco master plan e tempi - Tuttoggi

Da una parte la ricostruzione dell’attuale ospedale, dall’altra la realizzazione di una nuova ala, per una spesa di circa 7 milioni di euro. È quanto prevede l’ipotesi di master plan relativa all’ospedale di Norcia, che dovrebbe tornare ad essere fruibile fra 3 anni.

Di questo si è parlato ieri in un incontro in Regione, alla presenza della governatrice Donatella Tesei, del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, e dell’assessore ai servizi sociali, Giuseppina Perla.

Un tavolo cui hanno partecipato il nuovo commissario straordinario della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, il direttore regionale al Governo e territorio, Alfiero Moretti, il dirigente del servizio Opere pubbliche, Stefano Guerrini, Luigi Rossetti, direttore Salute e Welfare della Regione, il Rup, Patrizia Macaluso, e i dirigenti Luca Conti e Adele Lamoglie

“E’ stata presentata – spiega il sindaco Alemanno – l’ipotesi di master plan sulla quale avevamo lungamente discusso, che prevede la ristrutturazione e il consolidamento della parte vecchia del monastero del ‘500 e l’ampliamento, a fianco, della parte nuova. E’ un ipotesi di lavoro che prevede una spesa di massima oggi stimata in circa 7 milioni di euro, oltre al milione della donazione del Kuwait di cui dispone il Comune di Norcia, per l’acquisto di attrezzature all’avanguardia”.

Bozza di protocollo al vaglio delle parti interessate

Al Comune di Norcia è stata consegnata una bozza del protocollo di intesa e la situazione esigenziale dell’ospedale nursino, in funzione e ragione delle previsioni del Piano sanitario regionale.

Nei prossimi giorni, ciascuna delle parti presenti al tavolo tecnico odierno esaminerà la bozza di protocollo di intesa e saranno raccolte tutte le osservazioni per poter procedere alla stesura del progetto.

Lavori divisi in 2 fasi

Per quanto riguarda i tempi, i lavori saranno divisi in due fasi che dovrebbero completarsi entro il 2023. La prima fase riguarderà il restauro e il consolidamento della parte ‘vecchia’ dell’ospedale, per consentire quindi la realizzazione dell’ala nuova (fase 2). Questa gestione dei lavori consentirà non interrompere alcun servizio.

La Giunta regionale dovrà pronunciarsi per dare il via alla firma del protocollo.

Per l’ex Ipab delocalizzazione accanto alla vecchia struttura

Si è trattato del primo incontro ufficiale tra il sindaco e la presidente Tesei e a margine si è parlato anche dell’ex Ipab, l’Apsp “Lombrici, Fusconi, Renzi”. “La presidente – evidenzia il primo cittadino – ha dato l’intesa alla Protezione Civile Nazionale che ha firmato l’ordinanza, attualmente in bollinatura al ministero delle Finanze per la delocalizzazione della struttura a fianco del vecchio edificio in viale Lombrici a Norcia. Il welfare e i servizi socio-sanitari e assistenziali – sottolinea Alemanno – sono fondamentali per far ripartire il nostro territorio, ne siamo pienamente consapevoli e continuiamo a lavorare con determinazione per riportare in città anche i nostri anziani”.

Riapre lo sportello del lavoro

Intanto da oggi riapre, dopo le polemiche, lo Sportello del lavoro di Norcia nella nuova sede in piazza Garibaldi, sotto l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.