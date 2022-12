Ricostruzione, incontro con i tecnici a Norcia sul nuovo Testo Unico | Video - Tuttoggi

“Una mattinata intensa e partecipata – ha detto Alemanno – con i lavori introdotti dal Commissario. I 100 cm di norme sono finalmente ridotti ad un solo Testo e questo rappresenta un’ulteriore spinta per la ricostruzione che ogni giorni si fa sempre più concreta davanti ai nostri occhi”.

“Oggi iniziamo a rivedere – ha aggiunto – le facciate ricostruite e liberate dalle impalcature dell’edificio del Granaro del Monte a Corso Sertorio, di un palazzo e del Comune in piazza San Benedetto, mentre si continua incessantemente a lavorare in ogni cantiere attivo ed in particolare in Basilica. Un ‘regalo di Natale’ per tutta la nostra Comunità, un bellissimo segnale di speranza e di fiducia per tutti noi”.

Il Testo unico della ricostruzione è frutto di un lavoro approfondito e corale, al quale hanno preso parte gli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni, i Comitati, le Professioni tecniche e le Parti sociali. Il nuovo corpo normativo, composto da 130 articoli e 15 allegati, non si limita a riordinare e semplificare ulteriormente le regole sula ricostruzione privata, con l’abrogazione di 550 disposizioni e 65 allegati contenuti in 62 vecchie ordinanze varate a partire dal 2016, ma introduce anche novità sostanziali, che puntano a una ricostruzione più semplice, attenta alle caratteristiche del territorio e alle esigenze dei cittadini.

Il Testo Unico entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023, contestualmente all’avvio della nuova piattaforma telematica Gedisi, che consentirà ai professionisti impegnati nella ricostruzione una gestione più semplice delle pratiche di ricostruzione privata, e ai cittadini di essere informati in modo più puntuale e trasparente sullo stato della propria richiesta di contributo.