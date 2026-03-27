Ricostruzione in Umbria: approvati interventi chiave e pioggia di fondi per 76 mln di euro - Tuttoggi.info

Prosegue il piano di rilancio per l’Umbria, colpita dagli eventi sismici del 2016 e 2023. La Cabina di coordinamento sisma ha approvato oggi nuovi interventi e stanziamenti per un totale di 76 milioni di euro, destinati alla ricostruzione delle opere pubbliche e alla riqualificazione urbana. Dopo il via libera della Cabina di Coordinamento dello scorso 5 marzo, che aveva sbloccato 72 interventi per un valore superiore ai 50 milioni di euro, la nuova seduta odierna segna un ulteriore passo avanti. Con l’approvazione delle ultime ordinanze, arrivano infatti nuove e cruciali risorse, destinate sia al completamento della ricostruzione del 2016 (circa 60 milioni di euro), sia al ripristino delle opere pubbliche dei territori colpiti dal sisma del 2023 (circa 16 milioni di euro).

“Con le nuove ordinanze approvate oggi – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria e vice commissario per il sisma 2016, Stefania Proietti – siamo di fronte a un momento di grande soddisfazione e a una svolta concreta nel percorso di ricostruzione post-sisma. Gli interventi non sono solo cifre, ma rappresentano il ritorno alla normalità per intere comunità, a partire da luoghi simbolici e di profondo valore identitario come cimiteri, edifici di culto e infrastrutture pubbliche. Questo risultato è frutto del lavoro incessante e della sinergia tra istituzioni e soggetti attuatori. Come Regione, continueremo a lavorare con determinazione per garantire una ricostruzione di qualità e in tempi certi, restituendo al nostro territorio il futuro che meriti”.

Ricostruzione post sisma 2016

La Cabina di Coordinamento odierna ha approvato un pacchetto di provvedimenti che presentano un’attenzione particolare e mirata ai comuni di Cascia, Norcia e Preci, i più colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Tra le misure più significative, è stata approvata una specifica Ordinanza Speciale per la ricostruzione dei cimiteri frazionali e degli annessi edifici sacri nei Comuni di Cascia e Preci. Riconoscendo che i complessi cimiteriali sono punti di riferimento essenziali per la ripresa della vita civile, sociale e religiosa delle comunità e rappresentano al contempo un patrimonio storico e architettonico da preservare, sono stati individuati e finanziati i servizi di ingegneria e architettura (progettazione) per interventi urgenti e di particolare criticità.

Per questa prima fase sono stati finanziati i servizi di progettazione necessari per procedere al successivo affidamento dei lavori.

Nel Comune di Cascia sono stati finanziati per 5.644.800,00 euro i seguenti interventi:

– Cimitero del capoluogo e Chiesa di San Biagio per un importo di euro 3.700.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 370.000 euro);

– Cimitero di Colforcella e Chiesa della Madonna di Pacchiano, per un importo di euro 450.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 45.000 euro).

– Cimitero di Coronella e Chiesa cimiteriale, per un per un importo di euro 200.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 20.000 euro).

– Cimitero di Poggio Primocaso, per un importo di euro 60.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 6.000 euro);

– Cimitero di Maltignano e chiesa Cimiteriale, per un importo di euro 290.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 29.000 euro);

– Cimitero di Onelli, per un importo di euro 190.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 19.000 euro);

– Chiesa Cimitero di Castel Santa Maria, per un importo di euro 154.800,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 15.480 euro);

– Chiesa cimitero di Trognano, per un importo di euro 150.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 15.000 euro);

– Chiesa cimitero di S. Giorgio, per un importo di euro 50.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 5.000 euro);

– Chiesa cimitero di Cerasola, per un importo complessivo di euro 400.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 40.000 euro);

Nel Comune di Preci sono stati finanziati per 1.940.000,00 euro i seguenti interventi:

– Cimitero di Belforte, per un importo di euro 150.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per 15.000 euro);

– Cimitero di Civitella (Poggio di Croce), Collazzoni, Montebufo per un importo di euro 1.000.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 100.000 euro);

– Cimitero di Todiano, per un importo di euro 790.000,00 (finanziati i servizi di progettazione per complessivi 79.000 euro).

Il coordinamento degli interventi è stato affidato al sub Commissario Ing. Fulvio Soccodato, mentre i soggetti attuatori saranno rispettivamente il Comune di Cascia e il Comune di Preci.

In particolare, a Cascia gli interventi inseriti con soggetto attuatore il Comune sono i seguenti per un importo di 7.604.031,00 euro:

– Muro di contenimento di via Beata Teresa Fasce: euro 280.000 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per 28.000 euro);

– Riqualificazione centro storico (varie): euro 1.163.091,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per 116.309,10 euro)

– Muro di contenimento strada Viale Cavour incrocio Via IV Novembre e incrocio via SS. Pietro e Paolo: euro 380.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 38.000 euro)

– Capannone di Avendita per un importo stimato di euro 220.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 22.000 euro)

– Muro di contenimento di via del Pago (fonte) e via del Pago a valle (lato ex mulino Emili) per un importo stimato di euro 455.940,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 45.594 euro)

– Incrocio Viale Cavour – soggetto attuatore: Comune di Cascia – importo complessivo stimato euro 220.000,00 – (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 22.000 euro)

– Muro di contenimento chiesa Sant’Antonio e muro cinta complesso Sant’Antonio importo stimato euro 750.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 75.000 euro)

– Mura della Rocca di Sant’Agostino; muro su strada Sant’Agostino intervento a monte rudere importo stimato euro 400.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 40.000 euro)

– Casa custode mattatoio comunale importo stimato euro 185.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 18.500 euro)

– Ex chiesa Santa Chiara importo stimato euro 250.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 25.000 euro)

– Muri di contenimento via di Porta Leonina importo stimato euro 1.500.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 150.000 euro)

– Ipogeo piazza Aldo Moro importo stimato euro 300.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 30.000 euro)

– Muro di contenimento di via Santo Spirito, via Porta Orientale, via Porta Leonina, strada Porta Leonina, fronte chiesa via Porta Leonina, via N. Bucchi importo stimato euro 1.500.000,00 (finanziati i servizi di progettazione di primo livello per un importo massimo di 150.000 euro).

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A Norcia gli interventi inseriti con soggetto attuatore il Comune sono i seguenti per un importo di 27.135.084 euro:

– Capannone comunale – soggetto attuatore: Comune di Norcia – importo complessivo stimato euro 2.500.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 250.000,00;

– Ex Pescheria – Via Solferino – soggetto attuatore: Comune di Norcia – importo complessivo stimato euro 500.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 50.000,00;

– Ostello Gioventù – soggetto attuatore: Comune di Norcia – importo complessivo stimato euro 2.536.196,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 253.619,60;

– Palazzo Accica – soggetto attuatore: Comune di Norcia – importo complessivo stimato euro 7.608.586,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 760.858,60;

– Palazzo Cavalieri di Malta – Pretura – soggetto attuatore: Comune di Norcia – importo complessivo stimato euro 4.400.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 440.000,00;

– Complesso Porta Romana – soggetto attuatore: Comune di Norcia – importo complessivo stimato euro 8.893.152,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 889.315,20;

– Deposito Santa Scolastica – soggetto attuatore: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria – importo complessivo stimato euro 697.150,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 69.715,00”.

A Preci gli interventi inseriti con soggetto attuatore il Comune sono i seguenti per un importo di 15.700.000,00 euro:

– Abeto – sottoservizi, infrastrutture e pavimentazione – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 3.000.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 300.000,00;

– Sottoservizi, pavimentazioni e muri di sostegno centro storico Piedivalle – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 4.000.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 400.000,00;

– Todiano – sottoservizi, infrastrutture e zona rossa – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 4.500.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 450.000,00;

– Montaglioni – sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 1.000.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 100.000,00;

– Montebufo – sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 900.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 90.000,00;

– Casali di Belforte – sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 800.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 80.000,00;

– Strada Castelvecchio-Cervara – soggetto attuatore: Comune di Preci – importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 – importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00.

Ricostruzione Sisma 2023 (Umbertide, Perugia, Gubbio):

Ricostruzione Privata

In relazione agli eventi sismici del 2023 che hanno interessato i Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, è stato eliminato il termine temporale per la presentazione delle istanze di valutazione preventiva del livello operativo e di quelle relative all’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, ritenendo opportuno lasciare ai soggetti interessati la facoltà di presentare le suddette istanze all’USR, senza vincolarli al rispetto di una specifica tempistica.

Si ricorda che il termine per la presentazione delle manifestazioni di volontà rimane fissato al 31 marzo 2026; si conferma inoltre che entro il 30 giugno 2026 dovranno essere depositati in piattaforma Ge.Di.Si. i contratti di incarico per la progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo, mentre il termine per la presentazione delle richieste di contributo è il 31 dicembre 2026.

Ricostruzione pubblica

Per la ricostruzione pubblica, il termine per la presentazione dei Documenti di Indirizzo della Progettazione (DIP) è stato esteso al 31 dicembre 2026. Questa proroga è volta a consentire a tutti i soggetti interessati di sviluppare e presentare la documentazione necessaria per l’avvio delle successive attività di ricostruzione.

Integrazione del Piano Chiese

Su richiesta della Diocesi di Perugia – Città della Pieve e della Provincia Serafica di San Francesco di Assisi, e a seguito di istruttoria dell’USR Umbria, è stato integrato il Piano Chiese, contenuto nell’Allegato A dell’Ordinanza Commissariale n. 6/2026.

È stato inserito un secondo stralcio che include le seguenti chiese, per un importo di oltre € 5.136.272 euro, di cui sono state finanziate per 513.627,49 le attività di progettazione e funzioni tecniche, nel limite massimo del 10% del valore complessivo di ogni singolo intervento:

Chiesa di San Lorenzo in Capocavallo di Corciano: importo stimato € 309.998,86 – finanziato per progettazione: € 30.999,89

in Capocavallo di Corciano: importo stimato € 309.998,86 – finanziato per progettazione: € 30.999,89 Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Capocavallo di Corciano: importo stimato € 584.419 – finanziato per progettazione: € 58.441,00

in Capocavallo di Corciano: importo stimato € 584.419 – finanziato per progettazione: € 58.441,00 Chiesa di San Giovanni Battista in Prugneto di Perugia: importo stimato € 1.153.145,46 – finanziato per progettazione: € 115.314,55

in Prugneto di Perugia: importo stimato € 1.153.145,46 – finanziato per progettazione: € 115.314,55 Chiesa di Sant’Orfeto nel comune di Perugia: importo stimato 1.157.202,48 €- finanziato per progettazione: 115.720,25

nel comune di Perugia: importo stimato 1.157.202,48 €- finanziato per progettazione: 115.720,25 Torre campanaria della Chiesa di San Paterniano in Pierantonio (Comune di Umbertide): importo stimato € 341.508,56 – finanziato per progettazione: € 34.150,86

in Pierantonio (Comune di Umbertide): importo stimato € 341.508,56 – finanziato per progettazione: € 34.150,86 Chiesa della Ss. Pietà del Farneto nel Comune di Perugia (Provincia Serafica di san Francesco di Assisi): importo stimato € 1.590.000 – finanziato per progettazione: € 159.000,00

Piano Opere pubbliche: primo stralcio

È stato, infine, approvato per oltre 11.000.000,00 euro il primo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche inserendo i seguenti interventi per la Regione Umbria e finanziando in questa prima fase le sole attività di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e le connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento:

· Nuovo Polo Scolastico fraz. Pierantonio nel Comune di Umbertide: importo stimato in euro 7.200.000,00 – finanziato per progettazione = € 720.000,00

· Cimitero di Pierantonio nel Comune di Umbertide: importo stimato in euro 150.000,00, finanziato per progettazione = € 15.000,00

· Palestra di S. Erminio nel Comune di Perugia importo stimato in euro 3.600.000,00 – finanziato per progettazione € 360.000,00

· Chiesa e Cimitero di Carpiano nel Comune di Gubbio: importo stimato in euro 150.000,00, finanziato per progettazione = € 15.000,00.