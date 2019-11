Riconoscimenti al pilota folignate Simone Tiburzi

Riconoscimento da parte del Comune di Foligno al pilota folignate Simone Tiburzi. “E’ il primo dei riconoscimenti che intendiamo dare a quei cittadini di Foligno – ha spiegato l’assessore Paola De Bonis – che sono andati via dalla nostra città per scelte professionali ma hanno un legame profondo con le proprie radici”.

Tiburzi ha frequentato l’istituto tecnico industriale a Foligno per poi iniziare la carriera militare in aeronautica. Successivamente è diventato pilota e istruttore di volo in Italia per trasferirsi prima in Quatar e poi in Spagna. Dal marzo scorso lavora per una compagnia che opera in Vietnam.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che “passione, dedizione e responsabilità caratterizzano un pilota. Occorrono capacità e qualità professionali particolari per svolgere questa attività”. Il sindaco ha poi ricordato l’importanza della valenza educativa della cultura aeronautica rilevando che “c’è la possibilità di trovare immediatamente un lavoro a Foligno per la presenza di aziende di rilievo nel settore”. All’incontro erano presenti, tra gli altri, anche l’assessore Marco Cesaro e il consigliere comunale Riccardo Polli (Lega).

