Richiedente asilo ferma un ladro fuori dal centro commerciale

Si era messo in tasca 8 chili di formaggio, senza passare dalla cassa. Ma un giovane nordafricano richiedente asilo, che di solito stanzia di fronte alla Coop di Corciano per aiutare le persone a caricare la spesa in auto in cambio di qualche moneta, lo ha fermato, consentendo agli agenti di polizia, nel frattempo allertati da chi aveva assistito alla colluttazione, a fermare il ladro.

Un uomo con precedenti penali, che si era reso protagonista di altri furti. Processato con rito direttissimo, è stato condannato a 32 mesi di reclusione.

Complimenti, invece, al giovanissimo nordafricano che lo ha fermato. E non è una novità. Nello stesso esercizio, infatti, alcune settimane fa un altro richiedente asilo aveva fermato un ladro.

