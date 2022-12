Ricevuto in Comune il gualdese Gianluca Castellani, campione del mondo di Jiu Jitsu - Tuttoggi

L’Amministrazione Comunale ha così omaggiato Gianluca Castellani, che attualmente vive negli Stati Uniti, e che torna a Gualdo Tadino saltuariamente. Dopo il successo mondiale ottenuto in questo 2022 in USA, Gianluca Castellani nel 2023 sarà impegnato a Parigi in occasione dei Campionati europei di Jiu Jitsu.