Ribaltone Pd, anche in Umbria i simpatizzanti (17mila voti) spingono Schlein

La neo segretaria nazionale del Partito democratico sopravanza di circa 500 voti il governatore dell'Emilia Romagna

Anche in Umbria i simpatizzanti del Pd ribaltano il voto degli iscritti nei Circoli e premiano Elly Schlein. Circa 500 i voti in più (sui 17mila espressi) della neo segretaria del Pd nazionale rispetto al governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini.

Parla di volontà di cambiamento premiata Sarah Bistocchi, capolista in Umbria per Schlein. Un “chiaro mandato di cambiamento” riconosciuto anche dal consigliere dem dell’Umbria, Tommaso Bori, che pure si era schierato con Bonaccini. A dimostrazione di come, anche in queste latitudini, il voto per il segretario, a differenza di quanto avvenuto in passato, è stato tutt’altro che lacerante.