Riaprono le splendide Cisterne Romane di Todi - Tuttoggi

Alta l’attesa per la riapertura di uno spazio culturale che risulta tra i più richiesti e visitati della città, tanto che il Comune, in collaborazione con CoopCulture, ha previsto, oltre ai consueti orari per le visite guidate (mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) l’apertura straordinaria serale, dalle ore 21:30 alle ore 23:30, per tutta la durata del Todi Festival, ma non si esclude, se si dovesse rendere necessaria, una estensione fino al termine del Festival delle Arti, che si caratterizzerà anche per la presenza di una mostra antologica di Fabrizio Plessi alla Sala delle Pietre del Palazzo del Popolo.

“Nei giorni scorsi abbiamo effettuato un sopralluogo insieme alla Giunta e ai tecnici comunali che hanno seguito i lavori – spiega il Sindaco Antonino Ruggiano – convenendo non solo sull’alta qualità dell’intervento effettuato ma anche sulla necessità di attivarsi per reperire le ulteriori risorse necessarie all’apertura di tutte le cisterne sotto piazza del Popolo, nella consapevolezza che una maggiore fruibilità della Todi underground potrà portare grandi benefici all’attrattività turistica della città”.