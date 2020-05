Riaprono gli sportelli Tari: gli orari a Perugia, Torgiano, Bastia e Todi

Da lunedì 18 maggio riaprono al pubblico gli Sportelli Tari di Perugia, Torgiano, Todi e Bastia Umbra, che erano stati chiusi per l’emergenza Coronavirus. Dopo la riapertura dei Centri di raccolta comunali, Gesenu si muove per attivare un altro servizio in questa Fase 2 dell’emergenza COVID-19.

A Perugia

A Perugia, lo Sportello di Front Office TARI, situato in via Settevalli – riaprirà al pubblico da lunedì 18 maggio su appuntamento e con i seguenti orari di apertura: lunedì 09.00 – 13.00 / martedì 09.00 – 13.00 e 15.00 -17.00 / mercoledì 15.00 – 17.00 / giovedì 15.00-17.00 / venerdì 09.00 – 13.00. L’ufficio rimarrà chiuso soltanto nei giorni 1 e 2 Giugno.

In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, il servizio presso lo sportello Tari di Perugia verrà svolto su appuntamento.

Per prenotare l’appuntamento potete contattare i seguenti numeri a seconda dell’esigenza: NUMERO TARI 075-0440899 per la GESTIONE DELLE PRATICHE TARI o NUMERO VERDE 800-667036 (DA RETE FISSA) e 075-5917125 (DA RETE MOBILE): per il RITIRO DI CONTENITORI, SACCHI, RICONSEGNA MASTELLI.

A Torgiano

A Torgiano, lo sportello Tari riaprirà da martedì 19 maggio ed effettuerà il seguente orario di apertura martedì dalle 15.00 alle 17.00.

A Bastia

A Bastia Umbra Sportello URP di Bastia, situato in piazza Matteotti, riaprirà da martedì 19 maggio ed effettuerà il solito orario di apertura: martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

A Todi

Infine, sempre martedì 19 maggio, riaprirà anche lo sportello Tari di Todi che fino al 15 giugno osserverà il seguente orario: Lunedì 09.00 -13.00 / martedi 09.00 – 14.00 e 15.00 -17.00 / mercoledi 09.00 – 13.00 / giovedi 09.00 – 14.00 e 15.00 -17.00 / venerdi 09.00 – 13.00. L’ufficio resterà chiuso nei giorni 01 e 02 giugno.

Le regole

In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, si invitano pertanto gli utenti ad attendere il proprio turno fuori dall’ufficio e di munirsi degli appositi dispositivi di sicurezza.

Si ricorda a tutti i cittadini che ogni pratica, salvo il ritiro di contenitori per la raccolta, può essere svolta attraverso i canali telematici che potete consultare sul sito www.gesenu.it nella sezione dedicata al vostro comune di riferimento.