Riaprono cimiteri tifernati con controlli e accessi per fasce alfabetiche - Tuttoggi

Da domani, lunedi 4 maggio, riapriranno i cimiteri nel territorio comunale, nello specifico solo quello Monumentale (orario 9-13 e 15-17), e poi da martedi 5 maggio gli altri urbani, in periferia e nelle frazioni (orario 9-12 e 14-17) secondo apposite limitazioni delle visite fino a domenica 17 maggio, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria previste dalle normative nazionali sul Covid-19.

Ieri pomeriggio il Governo Conte con le FAQ della “Fase 2” ha infatti chiarito anche i dubbi in merito ai cimiteri e alla visita ai defunti. Il Comune tifernate, già dalla scorsa settimana, ha predisposto il programma per una gestione organizzata degli accessi secondo quanto previsto dal Dpcm 26.04.2020 per i luoghi di culto e pertanto sarà reso possibile, nonostante la complessa organizzazione per la gestione dei 47 cimiteri, avviare l’apertura contingentata già da domani, lunedì 4 maggio (Qui sotto gli orari del cimitero urbano dal 4 all’8 maggio):

Orari cimitero urbano dal 4 all’8 maggio

Secondo i principi generali per evitare assembramenti e per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’accesso avverrà dunque per fasce alfabetiche distribuite in modo diversificato dal 4 al 17 maggio, secondo uno specifico calendario che verrà adottato con Ordinanza Sindacale a cui verrà data la massima diffusione da domani.

Orari cimitero urbano dal 8 al 17 maggio

Le regole principali restano le stesse ormai comuni per l’accesso a tutti i luoghi pubblici, con alcuni punti più specifici in relazione alla natura dei luoghi. Anche gli operatori del settore florovivaistico avranno accesso nel rispetto del disciplinare approvato. Per garantire il rispetto dei divieti, è previsto un tetto massimo di visitatori simultanei che saranno gestiti agli ingressi come è ormai prassi in tanti esercizi commerciali. L’invito è comunque a restare nei cimiteri per il tempo strettamente necessario alla vista della tomba così da permettere, in modo civile, l’accesso a tutti.

Orari cimiteri frazioni dal 5 al 17 maggio

Il personale del Servizio di Custodia, affidato alla cooperativa Il Poliedtro, sarà coadiuvato nelle realtà più complesse, dai Volontari di Protezione Civile. “Un provvedimento importante e atteso da tutta la comunità locale, che abbiamo deciso di adottare nel rispetto di tutte le normative di sicurezza ed in sintonia con le autorità ed istituzioni competenti”, ha precisato il sindaco.