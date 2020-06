Riapre Rsa Umbertide, "Disponibili posti letto dal 22 giugno" - Tuttoggi

“Avevamo detto che avremmo fatto di tutto per far ripartire la Rsa all’interno dell’ospedale non appena si fosse placata l’emergenza sanitaria in corso. Eccoci qua a mantenere quello che avevamo annunciato. Infatti dal 22 giugno ci saranno dei posti letto“.

Queste le parole dell’Amministrazione comunale, dopo che le opposizioni, in questi giorni, avevano criticato più volte la temporanea chiusura della Rsa, tanto da presentare un ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri di Pd, Umbertide Cambia e M5S nel Consiglio Comunale del 23 aprile scorso, nel quale si chiedeva la riapertura immediata del servizio nel momento di maggiore criticità dell’emergenza Covid-19.

“Per tutelare i nostri malati, l’atto è stato prontamente bocciato dai consiglieri di maggioranza – aggiungono dal Comune – Noi abbiamo sempre sostenuto che la chiusura momentanea della Rsa fosse una scelta giusta e doverosa per proteggere i nostri malati più anziani e che, passata la fase emergenziale dell’epidemia, avremmo fatto di tutto per riattivare il servizio“.

“L’analisi che avevamo fatto, condividendo la scelta sanitaria dell’Usl Umbria 1, era semplicemente basata sul fatto che il virus stava colpendo le persone più deboli, che andavano curate in medicina o a domicilio e non in una struttura potenzialmente a rischio. Non ci sembrava un ragionamento tanto difficile da comprendere, ma si vede che la contrapposizione politica della minoranza non può fare a meno di andare sempre e comunque contro“.