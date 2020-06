Riapre la Piscina Comunale di Norcia - Tuttoggi

Ha riaperto i battenti a Norcia la Piscina comunale di Viale Europa sabato 27 giugno. La struttura, dotata di una vasca semiolimpionica con acqua riscaldata e spogliatoi sanificati sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18,30, sabato e domenica inclusi.

I servizi

Tra i servizi a disposizione degli utenti, corsi di nuoto, acquagym, walking ed hydrocircuit.

“Lo riteniamo un servizio importante per la comunità, che già lo scorso anno alla sua riapertura per la prima volta dopo il sisma, ha riscontrato apprezzamento da parte dei nostri concittadini e anche dai turisti” ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuliano Boccanera.

“Speriamo di esserci messi alle spalle anche il periodo critico dell’ emergenza covid 19 – prosegue – in quest’ottica, spazi ampi come quello della piscina comunale possono essere luoghi adatti alla famiglia per passare del tempo in assoluta sicurezza, fronteggiare la calura estiva e ristorare la mente e il corpo” ha concluso.

Per tutte le info 345 7098994