Riapertura scuole, i lavori della Provincia di Terni sulle Superiori - Tuttoggi

Sono 21 gli edifici scolastici della Provincia di Terni che tornano ad ospitare gli studenti delle scuole superiori di tutto il territorio provinciale

Sono 21 gli edifici scolastici della Provincia di Terni che tornano ad ospitare gli studenti delle scuole superiori di tutto il territorio provinciale. Tra le novità principali c’è quella relativa al ritorno in presenza dopo due anni di emergenza dovuta alla pandemia che avevano costretto ad attivare diverse misure tra cui la didattica a distanza. Il quadro generale delle scuole superiori è molto soddisfacente, non si registrano criticità particolari, grazie all’impegno e agli investimenti della Provincia in vista delle riaperture.

Sotto questo profilo l’amministrazione ha infatti impiegato risorse per oltre 3 milioni e 200mila euro in particolare su alcuni istituti scolastici. Al liceo Donatelli di Terni sono in via di ultimazione i lavori per l’adeguamento alle normative anti sismiche e per l’ottimizzazione degli spazi oltre al miglioramento dei servizi igienici. L’importo complessivo del progetto supera il milione e 800mila euro.