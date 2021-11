Riaperto a Spoleto lo Sportello Interculturale - Tuttoggi

Dal 12 novembre sono riprese le attività di supporto nella sede di via Busetti, presso i locali dello Sportello del Cittadino

Il Comune di Spoleto ha riaperto lo Sportello Interculturale. Dal 12 novembre, in collaborazione con l’associazione CIDIS onlus che ha in gestione le attività, sono infatti ripresi i servizi nella sede di via Busetti n. 28 presso lo Sportello del Cittadino.

L’apertura al pubblico è prevista il martedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (è necessario richiedere l’appuntamento chiamando, negli orari di apertura, il numero 0743 218151)

Lo Sportello Interculturale svolge le seguenti attività: