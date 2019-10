Riaperta la strada che dal bivio di Castelluccio sale a Forca Canapine | I primi a passare, due ciclisti tedeschi

share

E’ stato riaperto il tratto di strada Sp 477, tratto 1, che da Norcia, al bivio per Castelluccio, prosegue verso Forca Canapine dal Km 10+500 al km 13+500. La strada era chiusa dal 30 ottobre 2016.

E’ un importante tratto di collegamento con il versante marchigiano che consente di riappropriarsi di altri percorsi sentieristici e paesaggistici che rendono unico il territorio, ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno presente alla simbolica inaugurazione insieme ai delegati per la viabilità della Provincia di Perugia, Gino Emili ed Erika Borghesi.

Nella stessa giornata è intercorsa una telefonata con l’ing. Fulvio Mario Soccodato che di Anas per sollecitare la riapertura del tratto di strada che dal valico di Forca Canapine scende verso Arquata del Tronto, di competenza della Provincia di Ascoli Piceno. Il progetto esecutivo è pronto e già la prossima settimana è prevista una riunione per far si che i lavori possano completarsi entro il mese di novembre e che quindi anche la strada, versante Marche, possa essere fruibile dai primi di dicembre. Tempo permettendo! Al valico infatti era ben visibile sulle cime dei monti circostanti una prima velatura di neve.

Una curiosità: i primi a transitare nella strada riaperta sono stati due ciclisti tedeschi, marito e moglie, meravigliati e affascinati dal paesaggio che gli si è aperto dinanzi i loro occhi.

share

Stampa