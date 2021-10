Retrò riparte nell'area di piazza Garibaldi con oltre 100 espositori - Tuttoggi

Domenica 17 ottobre ritorna Il mercato mensile di antiquariato, oggettistica antica, rigatteria, hobbistica e collezionismo, come cambiano transito e sosta

Sono oltre 100 gli espositori che si sono prenotati per l’edizione di Retrò di domenica 17 ottobre. Il mercato mensile di antiquariato, oggettistica antica, rigatteria, hobbistica e collezionismo tornerà nel centro storico di Città di Castello con l’ambientazione più ampia mai messa a disposizione dell’evento.

Gli espositori allestiranno gli stand nell’area che ricomprende piazza Garibaldi, via Gramsci (tra via S. Antonio e piazza Garibaldi) e il tratto stradale di viale Vittorio Veneto antistante l’ex scuola elementare, tra la rotatoria di viale Diaz, via de Cesare, via Lapi e l’intersezione con via Labriola.

Nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia negli eventi fieristici, espositori e visitatori dovranno essere in possesso del Green Pass Covid-19. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6 alle 20 di domenica vieterà transito e sosta su piazza Garibaldi (ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia).

Nella stessa fascia oraria transito e sosta saranno vietati (sempre a eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia) anche in via Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Antonio e piazza Garibaldi, e in viale Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la rotatoria che disciplina il traffico veicolare con viale Armando Diaz, via Raffaele de Cesare e via Lapi e l’intersezione con via Labriola. Per la chiusura al traffico di viale Vittorio Veneto sarà prevista una viabilità alternativa con le seguenti disposizioni: per chi proviene da viale Armando Diaz o da via Raffaele de Cesare con direzione sud via Lapi-viale Vittorio Veneto; per chi proviene da viale Vittorio Veneto con direzione nord via Labriola-via Lapi.

I residenti e autorizzati che intendano accedere al rione San Giacomo o alla zona ZTL attraverso le vie interdette al traffico dalle ore 6 alle ore 20 potranno raggiungere i luoghi di residenza e parcheggi limitrofi con il seguente itinerario alternativo: viale Vittorio Veneto – via Antonio Gramsci – via Sant’Antonio – via Mazzini – piazza Garibaldi – via Degli Albizzini o via San Bartolomeo.