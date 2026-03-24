Reti di protezione sulla Narni-San Gemini. Barriere paramassi sull'Ortana - Tuttoggi.info

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Reti di protezione sulla Narni-San Gemini. Barriere paramassi sull’Ortana

Redazione

Reti di protezione sulla Narni-San Gemini. Barriere paramassi sull’Ortana

Ultimata la messa in sicurezza di parte del versante sulla Sr Narni-San Gemini con l’installazione di nuove reti metalliche
Mar, 24/03/2026 - 11:20

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Proseguono i lavori di messa in sicurezza dei costoni sovrastanti le strade del territorio narnese da dove, a causa delle piogge, nelle scorse settimane si erano verificate delle frane che avevano creato difficoltà alla circolazione veicolare. L’amministrazione provinciale ha ultimato gli interventi di messa in sicurezza della porzione di versante sulla Sr 3 Ter Narni-San Gemini provvedendo all’installazione di nuove reti metalliche per circa 10 metri. Nel tratto, vicino alla località di Funaria, era stato necessario istituire un senso unico alternato regolato da semaforo per motivi di sicurezza.

Stanno per iniziare altri lavori sulla Sr 204 Ortana, nei pressi della località di Recentino dove la Provincia ha predisposto un progetto di interventi per la realizzazione di nuove barriere paramassi per una lunghezza di circa 20 metri.  Gli interventi hanno comportato una spesa, in somma urgenza, di circa 30mila euro. Sempre sul versante sicurezza si ricorda la comunicazione del Presidente Stefano Bandecchi a proposito della situazione sulla Sp 12 Bagnorese, nel comune di Orvieto, per la quale è pronto un progetto per la riapertura almeno a una corsia per venire incontro alle esigenze del territorio e ripristinare le condizioni di percorribilità.

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