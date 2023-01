Rete idrica, lavori di manutenzione nel Comune di Terni e di Acquasparta - Tuttoggi

Lavori di manutenzione sulla rete idrica nel Comune di Terni e nel Comune di Acquasparta: date, orari e zone interessate.

Sono in programma a Torreorsina, nel Comune di Terni, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

Martedì 17 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, il cantiere interesserà Strada Santa Maria in Valle, Via Madonna della Strada, Strada dei Mandrilli, Via Castellana, Piazza San Rocco, Via del Colle, Via delle Mura, Borgo Cavour, Via degli Archi, Via degli Scoglietti, Via dello Sportello, Strada della Palombara, Colle Alvano e zone limitrofe.