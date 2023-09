Rete idrica, lavori di manutenzione a Terni tra martedì e mercoledì - Tuttoggi.info

Numerose vie interessate dai lavori alla rete idrica tra martedì e mercoledì: le zone dove mancherà l'acqua

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Terni nella notte tra martedì e mercoledì.

Il cantiere (e la contestuale sospensione dell’erogazione di acqua), dalle 23 di martedì 19 settembre alle 6 di mercoledì 20 settembre, interesserà le seguenti vie:

Via Campitello, Via del Cedro, Via del Larice, Via del Mandorlo, Via del Carpino, Via dell’Elce, Via della Fiera, Via dell’Abete, Via del Gelso, Via del Frassino, Via del Pino, Via del Faggio, Via del Rivo (da incrocio Via del Faggio a incrocio Via delle Terre Arnolfe), Strada di Lagarello (fino alla palestra Tonic), Via del Centenario (dal bivio con Via La Macerata fino al distributore IP), Via della Confraternita, Via delle Palme, Via Ferri, Via del Salice, Via Grabher, Via Pratesi, Via delle Terre Arnolfe, Via Giuseppe Ghione, Via Gabelletta (fino incrocio Strada di Rotale), Strada Fontana di Polo, Via della Stadera, Via del Modiolo, Via del Sigillo, Via del Mesale, Via Sirio, Via delle Muraiole, Via del Rubbio, Via delle Madonnine, Via Stelluti, Via Faber, Strada della Ferrovia (fino al bivio con Via Gabelletta), Via della Cooperazione, Via della Città Verde, Via Luttazzi, Via Toniolo e zone limitrofe.

Durante l’intervento sulla rete idrica potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.

(foto di repertorio)