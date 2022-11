Responsabilità, contratti, risarcimenti: la necessità di tutelare aziende e dirigenti

Proliferano cause civili penali, il tema affrontato in un seminario organizzato da Federmanager

Responsabilità, contratti di lavoro e risarcimenti: per dirigenti e aziende aumenta la necessità di tutelarsi dai rischi. Di questo si è parlato nel seminario organizzato a Perugia da Federmanager.

“Nella società attuale con aziende più strutturate e managerializzate, l’assunzione di responsabilità, un tempo in capo al solo imprenditore, ricade oggi pesantemente anche sulle figure direttive, chiamate perciò a rispondere per eventuali danni reclamati da terzi e a denunce penali. Conseguenze che hanno determinato un proliferare di processi (civili e penali) che, anche in assenza di colpevolezza, comportano significative spese legali e, in caso di condanna in sede civile, importanti esborsi economici. Si rafforza quindi l’esigenza di tutelarsi anche tramite il ricorso a strumenti assicurativi specializzati”. È l’avvocato Stefano Minucci, consulente legale nazionale di Federmanager, a fare il quadro su quanto sta emergendo nelle aziende, dove i rischi e le tutele dei manager, sia nel privato che nel pubblico (comprese le Partecipate), rappresentano una tematica importante. Una questione più che mai attuale sulla quale Federmanager Umbria ha voluto organizzare un seminario per una disamina approfondita della realtà attuale e per evidenziare i possibili e più idonei strumenti di tutela.