Residenza protetta a Nocera Umbra: autorizzati quattro posti in più

Il sindaco Bontempi soddisfatto per il risultato ottenuto

Quattro posti in più per la Residenza protetta comunale di Nocera Umbra. La struttura, aperta da luglio 2019, era partita con 16 ospiti. E’ gestita dalla cooperativa Dinamica, che sta portando avanti la gestione con personale medico, infermieristico e operatori specializzati.

Residenza protetta: il completamento dei lavori

Il completamento di alcuni lavori interni ha consentito l’autorizzazione di ulteriori 4 posti per ospiti, portando la capienza totale a 20 posti come previsto dal progetto iniziale. “E’ un grande risultato per Nocera Umbra che finalmente ha la sua Residenza Protetta con 20 posti come tutti gli altri comuni“, dice l’amministrazione comunale.

L’entusiasmo del sindaco

“Un grande risultato – ha detto il sindaco Giovanni Bontempi – ottenuto per tutta la nostra comunità, in particolare per una delle fasce della popolazione più fragili come gli anziani. Questa è buona politica che parla poco, ma agisce con fatti concreti. Abbiamo invertito la tendenza che dura da troppi decenni, e cioè, che quando a Nocera Umbra si chiude qualcosa, poi non si riapre più. Esprimo grande soddisfazione perché abbiamo creato una realtà che a Nocera non c’è mai stata, e che rappresenta una certezza per il futuro“.

L’inchiesta sulla Casa Famiglia

Accanto alla Residenza protetta c’è anche la Casa Famiglia, al centro di polemiche e inchieste negli ultimi mesi.