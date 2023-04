Relazione tra vigili finisce male: lui la perseguita, il gip ordina il braccialetto elettronico

Il comandante geloso della sua ex: le entra in casa di nascosto e arriva a bruciarle anche l'auto

E’ finita male la relazione tra due vigili urbani. Lei, in servizio in Comune della provincia di Perugia, lui nel Casertano, con il grado di comandante. Il gip di Perugia ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna. L’uomo è indagato per i reati di atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio, ed accesso abusivo a sistemi informatici.

La donna, in sede di querela, ha raccontato la relazione con il comandante, con cui poi era andata a vivere. Ma una volta che lei era stata trasferita in provincia di Perugia, lui ha maturato una gelosia ossessiva. In sua assenza, l’uomo era arrivato ad introdursi in casa, controllando tutti i profili social per scoprire un eventuale tradimento.