Regionali, sciolti gli ultimi nodi in casa Pd: la lista approvata

Via libera in casa Pd alla lista per le elezioni regionali. Lista in gran parte già pronta da settimane, ma con gli ultimi nodi che sono stati sciolti nella giornata di domenica e “ratificati” lunedì sera.

Per la Fascia Appenninica ci sarà una candidata donna, come chiesto da Perugia, nonostante a livello locale fosse stata avanzata la candidatura di Giorgio Locchi. In lista ci sarà dunque Giuseppina Bonerba, in virtù della parità di genere nel comprensorio, con Gubbio che candida l’ex sindaco Paolo Barboni. Il derby al maschile per il Trasimeno tra Cristian Betti e Giacomo Chiodini è stato vinto dal presidente della Tsa. Betti affiancherà dunque la capogruppo regionale uscente Simona Meloni.

Gli altri nomi, come detto, erano stati decisi da tempo. A Perugia la coppia affiata costituita dal segretario regionale Tommaso Bori e dalla reggente comunale Sarah Bistocchi, che in vista della corsa per le regionali aveva rinunciato alla candidatura per le comunali. Giochi fatti da tempo anche a Terni, dove i candidati sono Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti. A Foligno spazio a Joseph Flagiello, a Spoleto al vice sindaco Stefano Lisci. Nell’Alto Tevere riconfermato il consigliere uscente Michele Bettarelli che avrà la concorrenza della sindaca di Santa Maria Tiberina Letizia Michelini e dell’ex primo cittadino di San Giustino Paolo Fratini. E la concorrenza, per quanto riguarda l’ambito della caccia, di Davis Cruciani. Nella Media Valle del Tevere scelti il consigliere comunale di Todi Andrea Vannini e l’ex assessore di Marsciano Valentina Bonomi, mentre da Gualdo Cattaneo è stata inserita Emanuela Gramaccia. Nel Ternano, il lizza l’ex sindaco di Narni Francesco De Rebotti, Benedetta Baiocco da Montecastrilli e la capogruppo comunale orvietana Cristina Croce.