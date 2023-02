Regionali, Salvini “candida” Tesei nonostante le rivendicazioni degli alleati

Nel caso dei governatori uscenti, la regola, in generale è quella di correre per il secondo mandato. Anche per sfruttare la posizione di vantaggio di chi è al potere. Tanto più che la pandemia non ha consentito, in generale, di poter svolgere una normale azione di governo e quindi risulta anche difficile fare una valutazione complessiva sull’operato di chi si è trovato a gestire una situazione eccezionale, che non ha influito solo in materia sanitaria, ma anche fortemente su quella economia e sociale.

In Umbria però, il modo in cui Fratelli d’Italia, dopo il pesante sorpasso alle politiche, abbia mollato sulla richiesta di un rimpasto, è per molti il segnale che Zaffini stia preparando il colpo grosso piazzando un suo candidato per la presidenza.

Vuole dire la sua anche Forza Italia, che più che sui numeri, gioca comunque le sue possibilità di avere un proprio candidato alla presidenza sulla figura del sindaco di Perugia e coordinatore azzurro Andrea Romizi. Che però, per indole caratteriale e per approccio politico, ha finora sempre evitato lo scontro con gli alleati.

A dare sostegno alla ricandidatura di Tesei, poi, potrebbero esserci i civici riuniti intorno all’assessore Agabiti.

Ma la variabile da non sottovalutare sarà lo scenario politico nazionale nel quale verrà maturata la scelta dei candidati governatori alla prossima tornata delle regionali.