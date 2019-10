Regionali, prosegue il tour elettorale di Michela Sciurpa a favore della solidarietà

Prosegue con altri cinque appuntamenti in altrettante città dell’Umbria lo ‘SciurPizza, il tour elettorale a favore della solidarietà di Michela Sciurpa, giovane imprenditrice candidata alle elezioni regionali umbre nella lista di Fratelli d’Italia.

Si ricomincia lunedì 14 ottobre a Perugia, con una serata in cui sarà presente l’eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini, mentre martedì 15, a Terni, sarà la volta del direttore del Secolo d’Italia, Francesco Storace.

“È un’iniziativa – spiega Sciurpa – che prevede eventi gratuiti che mirano ad unire il piacere dello stare insieme a tavola con l’aspetto benefico, e la risposta delle persone alle prime due serate, a Foligno e Bastia Umbra-Assisi, è andata oltre ogni aspettativa. Trecento i presenti, una partecipazione incredibile che significa una sola cosa: la gente vuole il cambiamento”.

“Sono state importanti occasioni – continua la candidata di Fdi – per parlare di quello che occorre all’Umbria che vogliamo, e quindi di sviluppo economico e lavoro, di infrastrutture, di politiche sociali a difesa della famiglia e dei più deboli, di valorizzazione delle eccellenze territorio e del turismo, dello sport e dell’associazionismo, di una sanità rinnovata, chiara e trasparente, di politiche per i giovani e di servizi di trasporto pubblico efficaci ed efficienti”.

“La presenza a una delle serate dell’europarlamentare Nicola Procaccini – ribadisce Sciurpa –, che è stato eletto anche con i voti dell’Umbria alle elezioni europee di maggio, testimonia il forte legame che ci sarà tra la nostra Regione, che io rappresenterò, e l’Europa. Un legame diretto fondamentale, che ci permetterà di cogliere tutte le opportunità che la Comunità Europea mette a disposizione”.

“È giunto il momento per l’Umbria – conclude la candidata – di prendere in mano il proprio destino. Le sue enormi potenzialità, e da imprenditrice non esagero quando dico enormi, non possono più rimanere inespresse. Noi siamo ‘l’Umbria con il cuore’, quella della meritocrazia, dell’impegno concreto e dell’amore incondizionato per la nostra terra”.

All’evento di lunedì 14 ottobre al ristorante ‘La serra’ a Perugia, seguiranno le date di Terni (martedì 15 ottobre), Città di Castello (mercoledì 16 ottobre), Spoleto (lunedì 21 ottobre), Orvieto (martedì 22 ottobre) e Castiglione del Lago (giovedì 24 ottobre).

Per informazioni è possibile rivolgersi al comitato elettorale di Michela Sciurpa che a Perugia ha sede in Strada Trasimeno Ovest, 6 (di fronte a Menchetti) ed è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, mentre a Foligno ha sede in via Rutili, 10. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.michelasciurpa.it.

Stampa