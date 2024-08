Regionali, Noi Moderati - Civici per l'Umbria gioca d'anticipo: i nomi - Tuttoggi.info

Accordo tra Noi Moderati e Civici per l’Umbria, che annunciano la propria lista a sostegno del candidato di centrodestra (investitura per la quale Salvini, in Umbria per il cantiere della Perugia – Ancona, ha confermato la governatrice Donatella Tesei).

“È ufficiale, ‘Noi Moderati’ correrà alle prossime regionali a sostegno del candidato di centrodestra e lo farà con una

“Lista che vedrà impegnati anche tantissimi amministratori ed ex amministratori civici, insieme per costruire”, annuncia Luca Briziarelli, responsabile organizzativo regionale che per ‘Noi Moderati’, al quale è stato affidato il compito di costruirla.

Presenti per l’occasione, oltre ai vertici del partito umbro Gianni Dionigi, commissario regionale, Renzo Baldoni, commissario provinciale di Perugia, e Francesco Meloni Cecconi, commissario provinciale di Terni, anche i vertici nazionali del partito: l’onorevole Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti locali, e l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale, a testimonianza dell’attenzione del partito per l’Umbria. A fare notizia sono però le presenze in sala: tra le oltre settanta persone intervenute, la metà sono stati o sono amministratori di varie località della regione a conferma di come “la scelta di investire nel rapporto con il mondo civico non sia una semplice operazione elettorale, ma una precisa volontà”, cosi come rivendicato dagli onorevoli Colucci e Bicchielli perché “un partito non è fatto da un simbolo sulla carta, ma dalle persone che con la propria credibilità, competenza e concretezza danno sostanza ai valori, alle idee e ai progetti”.

Oltre a Michele Toniaccini, che sarà il punto di riferimento dei Civici che aderiranno al progetto e che costituiranno l’associazione ‘Civici e Moderati per l’Umbria’, erano presenti tra gli altri Leonardo Varasano ed Edi Cicchi, assessori della giunta Romizi, e Massimo Pici, consigliere a Perugia nella precedente consiliatura, Daniela Brugnossi, fino a giugno sindaco di Monte Castello di Vibio, Francesca Caproni, un passato da amministratore a Panicale e attualmente direttore del Gal Trasimeno Orvietano, Werter Grasselli, già vicesindaco a Valfabbrica, Enzo Morbidini, vicesindaco a Torgiano nella giunta Nasini, numerosi consiglieri comunali in carica tra cui Pietro Baldassarri di Collazzone, Laura Fuccelli e Anna Mancini di Deruta.

Nel corso dell’incontro è stata anticipata la costituzione di gruppi di approfondimento tematico che elaboreranno le proposte del partito per i diversi settori e sono stati ufficializzati alcuni incarichi del partito: Brunella Parroni, già dirigente regionale di Fi e consigliere comunale a Terni, è stata nominata commissario comunale di Terni, Marco Conticelli, recentemente confermato alla guida del Comune di Porano, è stato nominato responsabile regionale per gli Enti locali, Francesca Borzacchiello, che ha ricoperto fino a giugno l’incarico di assessore comunale a Marsciano sarà la responsabile dei comuni del Medio Tevere e coordinerà il gruppo di lavoro di approfondimento tematico che si occuperà di Urbanistica, edilizia, territorio e ricostruzione post sisma; Riccardo Coletti, sindaco di Sigillo dal 2014 al 2019, sarà il responsabile per i comuni della Fascia appenninica e curerà la proposta di modifica della Legge regionale sui Parchi che ‘Noi Moderati’ intende inserire tra i punti programmatici per le prossime elezioni regionali.

Nelle prossime settimane sarà ufficializzato l’organigramma completo a livello istituzionale e politico sia per il partito che per l’associazione che riunirà la componente civica della lista.