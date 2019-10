Regionali, Forza Italia compatta nella campagna elettorale | In attesa di Silvio Berlusconi

Gli azzurri oggi in attesa di Silvio Berlusconi al Park hotel alle 17, ma continua incessante la campagna dei singoli candidati.

Alle 21 a Castiglion del Lago di Venerdì 18, presso l’ex Asilo Reattelli, Andrea Romizi sarà con Laura Buco e Edoardo Gentili. La serata è dedicata al turismo e alle problematiche del Lago!

A Terni Stefano Fatale e Laura Pernazza hanno accolto ieri sera gli elettori al Garden.

La squadra di Forza Italia è molto compatta: giovani e amministratori hanno messo in campo la propria credibilità per presentare volti nuovi che vogliono tracciare una nuova via per il Movimento.

È una sfida interessante: se il voto li premierà avranno tracciato una nuova via.

