Regionali, Bianconi incontra il ministro Cancelleri sul cantiere della Perugia-Ancona

Bianconi col viceministro Cancelleri sul cantiere della Perugia-Ancona: “Abbiamo condiviso la centralità dell’opera per lo sviluppo Dell’Umbria. C’è l’impegno a completare i cantieri entro il 2020”

“Ho incontrato poco fa a Fossato di Vico, sul cantiere della Perugia – Ancona, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. Abbiamo condiviso la necessità di consegnare velocemente un’opera strategica all’Umbria, non solo per agganciarla alla modernità ma anche per restituire normalità a territori che chiedono risposte in termini di sviluppo. Una boccata d’ossigeno potrebbe arrivare tra qualche giorno con il parere del Consiglio di Stato sul Salva Cantieri e già dal 29 ottobre, come comunicato in anteprima, il primo tratto aprirà al traffico. L’impegno è di completare i cantieri entro la primavera del 2020. È evidente come sia di fondamentale importanza che il governo regionale abbia la capacità di rappresenctare con concretezza le priorità del territorio e di partecipare strategie e scelte”.

Così, in una nota, il candidato presidente della Regione Umbria Vincenzo Bianconi.

