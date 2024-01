Regionali: Agabiti passa a Fratelli d’Italia, la mossa Tesei sul cambio gruppo

Ufficiale l'approdo dell'assessore Paola Agabiti a FdI. Per salvare il gruppo "Tesei presidente" pronto il passaggio della governatrice

Era nell’aria da tempo, al centro anche delle cronache nazionali, ed ora arriva l’ufficialità: l’assessore regionale Paola Agabiti (con le deleghe a bilancio, turismo, cultura, istruzione) entra in Fratelli d’Italia. Dopo aver fondato un suo movimento politico, “Civitas“, nemmeno due anni fa – coinvolgendo diversi amministratori locali, a partire dalla sindaca di Orvieto Roberta Tardani, che ne è presidente – ora l’unica altra donna della Giunta guidata da Donatella Tesei e sua fedelissima, finora sempre ‘civica’, aderisce ufficialmente ad un partito politico, quello della premier Giorgia Meloni.

Sono il coordinatore regionale di Fdi Emanuele Prisco, insieme al responsabile nazionale dell’organizzazione, Giovanni Donzelli, e a quello delle adesioni, Arianna Meloni, a confermare la notizia, data per certa già negli ultimi giorni, con una semplice frase: “Benvenuta in Fratelli d’Italia all’assessore regionale Paola Agabiti, che ha aderito al partito”.

Paola Agabiti in FdI, insidia per Tesei?

Una decisione che arriva a pochi mesi dalle elezioni regionali in Umbria, con il centrodestra che dovrebbe riconfermare l’uscente Tesei. Salvo colpi di scena nel braccio di ferro a livello nazionale tra la presidente del Consiglio ed il leader della Lega Matteo Salvini. Come paventato dal quotidiano “Domani”, con un articolo dal titolo: “La Meloni vuole anche l’Umbria. Arriva la candidata di Mellone“, parlando appunto dell’approdo a FdI della Agabiti. L’assessore regionale potrebbe dunque essere una insidia per la governatrice attuale?

C’è anche la considerazione opposta, secondo cui l’adesione della Agabiti a FdI rafforzerebbe proprio la candidatura della Tesei, a cui Fratelli d’Italia negli ultimi anni più volte aveva chiesto un rimpasto di Giunta per avere una propria presenza. Ed in caso di riconferma della governatrice Tesei, all’ex sindaca di Scheggino potrebbe spettare anche il ruolo di vice, con un’investitura sulla prossima candidatura per la presidenza o magari una candidatura con vista Roma.

Il gruppo regionale “Tesei presidente” salvo grazie alla governatrice

In attesa delle prossime mosse in vista delle elezioni regionali, il passaggio di Paola Agabiti a Fratelli d’Italia comporterà ora il suo approdo anche nell’omonimo gruppo consiliare (avendo mantenuto anche l’incarico di consigliera regionale), insieme al presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta e alla consigliera Eleonora Pace.

Nei giorni scorsi la governatrice aveva comunicato l’intenzione di lasciare il gruppo consiliare della Lega per entrare in quello “Tesei Presidente”, che appunto vede Agabiti capogruppo. E’ ora da verificare la tempistica, per salvare il gruppo “Tesei Presidente” e non richiedere il numero minimo di tre consiglieri per costituirne uno nuovo come da regolamento.

Malumori in Civitas: e adesso?

E Civitas? Alcuni degli amministratori locali che hanno creduto nel progetto non l’hanno presa bene. E questo nonostante alcuni passaggi nei giorni scorsi. D’altra parte, le manovre di avvicinamento di Fora alla maggioranza di centrodestra avevano già messo in allarme la componente civica del centrodestra.