Reggina – Perugia, testa-coda da brividi: le ultime, formazioni e dove vederla

Qui Reggina

Fuori Santander, Inzaghi ha recuperato Gagliolo, che affiancherà Cionek. Dubbi sulle scelte per il centrocampo, mentre davanti il tridente dovrebbe essere formato da Canotto, Menez e Rivas.

Qui Perugia

Castori ripresenta la difesa a tre, con Sgarbi al rientro e Curado al posto di capitan Angella, lasciato a Perugia insieme a Rosi per motivi disciplinari dopo il terremoto dell’ultima settimana (che ha portato anche all’allontanamento del ds Giannitti).

Sulla fascia destra rientra Casasola, spazio a Paz a sinistra. Davanti Melchiorri, autore di una stupenda rete contro il Sudtirol, scalpita per scalare le gerarchie.

Probabili formazioni

Reggina: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Crisetig, Majer, Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi.

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro Luperini, Paz, Di Carmine, Strizzolo. All. Castori.

Arbitro Meraviglia di Pistoia, Var Dionisi.

Dove vedere Reggina – Perugia

La partita Reggina – Perugia (ore 14) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.