Regata dei Rioni 2018, 10 imbarcazioni pronte a sfidarsi sul Tevere

Nuovo percorso e nuove gare emozionanti e ricche di suspense. Tante novità per l’edizione 2018 della Regata dei Rioni, che quest’anno si terrà sabato 22 settembre con 10 imbarcazioni. Sarà diversa la competizione, che si svilupperà in tre gare (tipo quarti di finale) con la partecipazione di 4 equipaggi nella prima, 3 squadre nella seconda e nella terza. I primi due classificati di ogni quarto di finale accedono a due semifinali, dove scenderanno in acqua tre equipaggi. Anche in questo caso, i primi due classificati di ogni semifinale accedono alla finale.

Diverso anche il percorso: questa volta le imbarcazioni solcheranno il tratto di fiume che si sviluppa davanti alla sede del Canoa Club Città di Castello per una lunghezza di 500 metri circa. Nello specifico, la linea di partenza è posta 300 metri circa a monte del ponte sul Tevere, mentre la linea d’arrivo si trova 200 metri circa a valle della briglia.

Il programma prevede, alle 10, nella sede del Canoa Club Città di Castello, la cerimonia di riconsegna del trofeo. A seguire ci sarà il sorteggio per l’ordine di partenza e poi l’assegnazione delle imbarcazioni. Dalle 11 alle 13, invece, ci saranno le prove libere per tutti gli equipaggi. A partire dalle 14.30 ci sarà la prima manche, a seguire la seconda gara e poi scenderà in acqua la terza batteria. Alla conclusione delle tre gare, ci sarà un sorteggio per definire i due raggruppamenti delle semifinali. Alle 16 partirà la prima gara: al termine ci sarà la seconda. Alle 16.30 prenderà il via la finale per classifica dal quinto (5°) posto al decimo (10°) posto; a seguire, intorno alle 17 partirà la finale per classifica dal primo (1°) al quarto (4°) posto, con la premiazione.

