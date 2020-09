Referendum, andranno al voto 42.298 folignati aventi diritto

In occasione del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, saranno chiamati al voto 42.298 folignati, di cui 20.075 maschi e 22.223 femmine. Sarà possibile votare, nei 54 seggi del territorio comunale, domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23, e lunedi’ 21 settembre, dalle 7 alle 15.

Le istruzioni per il voto

L’ufficio elettorale comunale, in via Colomba Antonietti 4, resterà aperto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento e furto dell’originale. Domani, sabato 19 settembre, apertura dalle 9 alle 18, con orario continuato. L’ufficio elettorale comunale resterà aperto anche nei due giorni della consultazione: domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15.