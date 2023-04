Reddito di cittadinanza, denunciati in 5: "percepiti illecitamente 50mila euro" - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri di Campello sul reddito di cittadinanza: in 5 denunciati alla Procura di Spoleto

In 5 denunciati dai carabinieri della Compagnia di Spoleto perché avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. In particolare, l’importo totale contestato è di quasi 50mila euro. A finire all’attenzione della Procura della Repubblica di Spoleto sono stati cittadini di varie età, dai 26 ai 68 anni, 4 donne ed 1 uomo.

Le accuse che vengono contestate sono quelle di false dichiarazioni / attestazioni / autocertificazioni finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche, percezioni del reddito di cittadinanza e truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.

Nel dettaglio i militari della Stazione di Campello sul Clitunno, congiuntamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno svolto un’attenta attività d’indagine nell’ambito di controlli in corso in tutta Italia sul reddito di cittadinanza. Ed appunto in 5 sono stati denunciati per dichiarazioni false o per non aver comunicato la variazione dei requisiti. Oltre alla segnalazione in Procura, la posizione delle 4 donne e dell’uomo al centro dell’inchiesta è stata portata all’attenzione anche dell’Inps.