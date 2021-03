Recovery, c’è anche la Cittadella giudiziaria di Perugia

La risposta del ministro Cartabia a una richiesta della senatrice Fiammetta Modena sull'area dell'ex carcere di piazza Partigiani

C’è anche la Cittadella giudiziaria di Perugia tra quelle inserite nel Recovery Plan. Lo ha comunicato ufficialmente in Commissione Giustizia al Senato il ministro Marta Cartabia, rispondendo ad una richiesta della senatrice umbra Fiammetta Modena.

Una notizia appresa con soddisfazione dall’esponente di Forza Italia. I fondi del Recovery, quindi, giungeranno anche a Perugia per l’edilizia relativa alla Cittadella giudiziaria. Servono circa 60 milioni di euro per riqualificare tutta la struttura dell’ex carcere di piazza Partigiani per ospitare tribunali e uffici della Giustizia.