 Record d'oro per le azzurre U20 a Tampere, la spinta della perugina Margherita Castellani - Tuttoggi.info
Record d’oro per le azzurre U20 a Tampere, la spinta della perugina Margherita Castellani

Massimo Sbardella

Record d’oro per le azzurre U20 a Tampere, la spinta della perugina Margherita Castellani

Orgoglio perugino e umbro per l'impresa della velocista con a squadra azzurra femminile agli Europei di Tampere
Dom, 10/08/2025 - 20:08

Perugia e l’Umbria sportiva sognano dopo la grande affermazione della staffetta italiana femminile 4×100 agli Europei Under 20 a Tampere. Staffetta che vedeva impegnata come terza frazionista l’atleta perugina dell’ARCS CUS Perugia Margherita Castellani. Che insieme ad Alice Pagliarini, Elisa Valensin e una superlativa Kelly Doualla ha conquistato il titolo continentale con uno stratosferico 43”72 nuovo record nazionale e quarta prestazione continentale di sempre. Una prestazione che ha consentito alle azzurre, arrivate in finale con un ripescaggio, di essere davanti alle atlete della Gran Bretagna (argento) e della Polonia (bronzo).

Tanti i complimenti ricevuti dall’atleta perugina, tra i quali quelli del Coni Umbria, della Fidal Umbria e di Stefano Mei. Oltre naturalmente all’orgoglio dell’ARCS CUS Perugia.

“Grandissime tutte: ma che ha fatto Margherita per recuperare e lanciare Kelly!!!!” il commento dell’assessore perugino allo Sport, Pierluigi Vossi.

(Foto dalla pagina Facebook Coni Umbria)

