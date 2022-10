Record a Todi, 180 mila presenze turistiche in 8 mesi - Tuttoggi

In crescita il numero di visitatori e la permanenza media. Stranieri in arrivo al +129% con soggiorno medio di oltre 5 giorni

Lusinghieri per Todi i risultati della stagione turistica alla data del 31 agosto 2022. Sono state, infatti, 180.507 le presenze registrate nei primi otto mesi del 2022 nel comprensorio tuderte, a fronte di 57.315 arrivi. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si registra un aumento percentuale del 45,1% negli arrivi e del 40,2% nelle presenze. La crescita riguarda tutte le tipologie di ospitalità, con un aumento più marcato nel comparto extralberghiero.

A livello di provenienza sono gli arrivi e le presenze straniere a trainare la crescita con percentuali a tre cifre: + 129,1% negli arrivi e + 113,3% nelle presenze. I dati, diffusi dal servizio turistico della Regione, forniscono altri interessanti elementi di valutazione riferiti al solo comune di Todi, dove la permanenza media dei turisti stranieri si attesta a 5,35 giorni (contro i 4,4 del dato provinciale); più bassa quella degli italiani, ferma a 2,46 giorni, a fronte dei 2,7 registrati nell’intero Perugino.

La media generale della permanenza è quindi significativamente di oltre tre giorni per turista, riuscendo a superare una soglia psicologica. In altre parole, ogni turista che arriva si trattiene, in media, per oltre tre giorni. Un segno evidente che l’offerta turistica locale si sta costantemente qualificandosi.