Rapinato in auto a Fontivegge, obbligo di dimora per la giovane

Rapinato in auto a Fontivegge, per la giovane l’obbligo di dimora. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta del pm, alla donna, una 26enne di nazionalità rumena, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, eseguita dagli agenti di polizia.

La donna era stata arrestata nei mesi scorsi dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, diretto dal vice questore della Polizia di Stato, Maria Rosaria De Luca. Gli agenti erano intervenuti in zona stazione Fontivegge a seguito della richiesta di un cittadino vittima di rapina da parte di una donna.

La rapina in auto a Fontivegge

La vittima, un uomo di 68 anni, alla guida della propria autovettura si trovava costretto ad arrestare la propria marcia repentinamente in quanto una donna, cittadina romena di 26 anni, improvvisamente le si poneva davanti tanto da indurlo a frenare bruscamente al fine di evitare un investimento di pedone.

La donna, una volta fermata l’autovettura, entrava fulmineamente all’interno riuscendo abilmente a sottrarre all’uomo la somma di € 60 alcuni effetti personali e, con violenza, tentava di strappare la catenina d’oro che l’uomo indossava, provocandogli evidenti escoriazioni per poi balzare fuori ed allontanarsi al fine di far perdere le proprie tracce.

Visti gli agenti l’uomo, che comunque non perdere mai d’occhio la donna, riusciva a chiedere aiuto indicandola.

Una volta avvicinata, al fine di poter effettuare gli accertamenti dovuti, i poliziotti riuscivano a ritrovare, ben nascosta all’interno della borsa della donna, la somma di 60 euro tutti accartocciati ed esattamente del taglio dichiarato dall’uomo, una carta da 50 euro ed una da 10, oltre ad altri effetti personali anch’essi precedentemente dichiarati dall’uomo.