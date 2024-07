Rapinano donna a Loreto, i carabinieri li fermano a Terni - Tuttoggi.info

Avevano commesso un furto nel parcheggio di un supermercato di Loreto (An) ma sono stati fermati dai carabinieri a Terni.

Si tratta di un 37enne cubano ed una 31enne peruviana, entrambi gravati da precedenti e senza fissa dimora in Italia, sottoposti a fermo per rapina impropria e lesione personale in concorso. L’uomo infatti, dopo aver sottratto la borsa ad una 56enne del posto – intenta a caricare la spesa in macchina – è stato aiutato dalla complice a spintonare la vittima, facendola cadere e procurandole lievi ferite.

L’immediato allarme al 112 e l’intervento dell’Arma ha consentito, mediante visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, di individuare l’auto in uso ai malfattori, un’utilitaria a noleggio, munita peraltro di un localizzatore satellitare. Monitorandone gli spostamenti, è stato così possibile accertare che il veicolo, dopo aver superato le province di Ancona, Macerata e Perugia, era diretto a Terni lungo la Flaminia, proveniente da Spoleto: al bivio per San Carlo, tre pattuglie hanno quindi intercettato l’utilitaria, con a bordo 4 persone, due uomini e due donne, tutti stranieri e sprovvisti di documenti.

Nel corso dell’identificazione, le immagini dei quattro sono state poste in visione alla vittima della rapina, che stava nel frattempo sporgendo denuncia alla Stazione di Loreto e che ha inequivocabilmente riconosciuto l’uomo e la donna che l’avevano derubata. I due sono quindi stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e trasferiti, rispettivamente, nella Casa Circondariale di Terni l’uno e in quella di Perugia l’altra, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La borsa della donna – con all’interno una modesta somma di denaro, sigarette ed effetti personali -, era stata già riconsegnata ai carabinieri di Loreto da un cittadino del posto poco dopo l’episodio. Nella mattinata di venerdì 19 luglio i fermi sono stati convalidati dal Gip, che ha disposto per entrambi gli indagati la custodia cautelare in carcere.