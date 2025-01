Rapina in Villa Maria Sole Agnelli, banditi sequestrano personale | La solidarietà della Sindaca di Campello - Tuttoggi.info

Rimbalza in queste ore anche in Umbria, e più precisamente a Campello sul Clitunno, la notizia della rapina messa a segna ai danni della villa dove vive Maria Sole Agnelli, umbra d’adozione per aver sposato il Conte Ranieri di Campello e per aver guidato il municipio, alla morte del consorte avvenuta nel 1959, dal 1960 al 1970. E’ stata una dei primi sindaci donna del dopoguerra e il suo impegno amministrativo e imprenditoriale per la comunità è ancora oggi una pietra miliare dello sviluppo della cittadina tutelata dall’Unesco.

La rapina è avvenuta nelle prime ore di stamani nei pressi di Fiumicino, dove la contessa Maria Sole Agnelli risiede. I malviventi, dopo aver bloccato e legato il vigilantes addetto alla sicurezza della proprietà, si sono introdotti nella villa fermando la governante che è stata immobilizzata e imbavagliata.

I rapinatori si sono poi concentrati sulla cassaforte che è stata portata via. Ignoto il bottino.

Per fortuna la signora Maria Sole, oggi 99enne, non si è accorta di nulla.

Solo dopo qualche ora dalla rapina, il vigilantes è riuscito a liberarsi e a dare l’allarme ai carabinieri che hanno avviato le indagini alla ricerca di elementi utili per risalire alla gang che ha messo in atto il criminale disegno che potrebbe essere collegato ad almeno un altro furto avvenuto di recente nella zona.

“Ho appreso dai notiziari di questa notizia che mi rattrista profondamente” dice a Tuttoggi la sindaca di Campello sul Clitunno, la professoressa Simonetta Scarabottini (nella foto a destra) “sono contenta che la signora Maria Sole stia bene e che non abbia riportato conseguenze fisiche. Solo qualche mese fa, nel corso dell’evento per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ci ha fatto dono di un videomessaggio inviato a tutti gli studenti della scuola media Francolini.

A nome mio, del consiglio comunale e della intera comunità di Campello sul Clitunno le inviamo la nostra solidarietà e vicinanza”.

La Contessa Maria Sole, insieme alla sorella Cristiana, sono le ultime figlie di Edoardo e Virginia Bourbon del Monte, ovvero sorelle degli scomparsi Gianni, ex presidente Fiat ricordato come l”’avvocato”, Umberto, Susanna e Giorgio.

Tra le molteplicità attività, ha ricoperto per anni la carica di Presidente della Fondazione Agnelli, istituto di ricerca nel campo delle scienze sociali e punto di riferimento per il mondo scolastico italiano (dalla graduatoria annuale delle migliori scuole superiori grazie a Eduscopio, al Rapporto 2020 sull’edilizia scolastica alla realizzazione, con altri partner, della Scuola di alta formazione al management”). Fondazione che dal 2019 è presieduta dal nipote John Elkann.

(le foto in home e chiusura di articolo, tratte dal sito del Quirinale, si riferiscono alla visita del 2017 a Torino del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevuto dalla Presidente Maria Sole, in occasione dei 50 anni della Fondazione Agnelli).

