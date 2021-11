Rapina di prima mattina in un negozio, è la terza in 12 giorni - Tuttoggi

Intorno alle 9 un uomo con un casco è entrato nel negozio "Camici" in via dello Stadio, portandosi via uno scarno bottino e rompendo il cellullare della commessa | Indaga la Polizia, l'autore potrebbe essere lo stesso dei precedenti colpi

Rapina nel negozio di abbigliamento da lavoro “Camici”, questa mattina (6 novembre), in viale dello Stadio, a Terni.

Un uomo – pare di nazionalità italiana – con il volto parzialmente coperto (sembra da un casco), intorno alle 9.30, è entrato all’interno dell’esercizio, intimando (senza armi) all’unica addetta presente, di consegnargli l’incasso.

Subito dopo aver preso lo scarno bottino (circa 200 euro) e aver rotto il telefono alla commerciante (per evitare che chiamasse le forze dell’ordine), l’uomo si è poi dato alla fuga.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini con il supporto della Scientifica. Sono al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Quest’ultimo episodio è il terzo avvenuto nelle ultime due settimane, dopo gli altri due colpi del 26 e 29 ottobre (rispettivamente in una tabaccheria e in una profumeria), sempre per mano di un uomo con un casco. Si punta ora a scoprire se l’autore delle tre rapine sia lo stesso.