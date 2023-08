Rapina al Lidl per i superalcolici, arrestato

Marsciano, il 39enne straniero fermato dai carabinieri della Compagnia di Todi . Ora è in carcere a Perugia

E’ stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Todi il 39enne, di origine marocchina, autore della rapina al Lidl di Marsciano.

Il responsabile del supermercato aveva notato l’uomo mentre si impossessava di alcune bottiglie di superalcolici. Vistosi scoperto, lo straniero ha minacciato i presenti di morte per guadagnarsi la via di fuga. Il rapinatore però è riuscito a percorrere solo pochi metri perché è stato tempestivamente individuato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri che era già in zona per vigilare gli esercizi commerciali specialmente in orario di chiusura.

Le bottiglie, per un valore di 50 euro, sono state recuperate e restituite. L’uomo, dopo l’udienza di convalida, è stata associata presso il Carcere di Perugia.