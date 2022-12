Rapina aggravata e tentata rapina, arrestato tifoso della Ternana - Tuttoggi

La Squadra Tifoserie della Digos ha tratto in arresto un ultras della Ternana: aveva rapinato un tifoso pensando che fosse del Palermo

Gli agenti della DIGOS, al termine di una complessa attività info investigativa, è riuscita ad identificare, anche avvalendosi del sistema di video sorveglianza cittadino, uno degli autori di una tentata rapina perpetrata ai danni di un giovane al termine della partita Ternana-Palermo dell’8 ottobre scorso. Al ragazzo, forse scambiato per un supporter palermitano, era stato sottratto con violenza il suo zaino. Nella circostanza, è avvenuta anche un’altra rapina ai danni di altri due giovani, anche loro confusi quali tifosi ospiti, sui cui autori sono tuttora in corso attività tese alla loro identificazione.

Arrestato tifoso della Ternana per rapina

Le indagini svolte dalla Polizia di Stato, coordinate dal Sostituto Procuratore Dott. Marco Stramaglia, hanno permesso di acquisire elementi probatori per la richiesta di una misura cautelare in carcere che il G.I.P. presso il Tribunale di Terni, Dr.ssa Barbara Di Giovannantonio ha emesso per tentata rapina e rapina aggravata. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio di ieri 21 dicembre da personale della Squadra Tifoserie della DIGOS e, al termine delle formalità, l’ultras ternano è stato è stato condotto presso la Casa Circondariale di voc. Sabbione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti il Questore di Terni, Bruno Failla, ha applicato anche il DASPO per 5 anni. Sono in corso indagini per l’individuazione degli altri due rapinatori.