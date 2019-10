Rapina a mano armata all’ora di pranzo, in fuga ladro “mascherato”

Rapina in pieno giorno, all’ora di pranzo, in una sala scommesse di Città di Castello. Poco prima delle ore 13 di oggi (mercoledì 30 ottobre) un uomo “mascherato” (a volto coperto), armato di pistola, è entrato al Punto Snai “Gold Faraone” di via Achille Grandi (che già aveva subito un altro colpo lo scorso aprile) e si è diretto verso la responsabile del locale.

Con l’arma puntata ha poi costretto quest’ultima, minacciandola, a farsi consegnare l’incasso della mattinata. Una volta preso il bottino, alcune migliaia di euro, il ladro si è dato alla fuga a piedi. Sul posto, chiamati dalla donna alla cassa, sono arrivati i carabinieri tifernati, che si sono subito attivati per risalire all’identità del fuggitivo e degli eventuali complici. Al vaglio delle forze dell’ordine anche i filmati delle telecamere di sorveglianza delle varie attività nei pressi della sala scommesse.

